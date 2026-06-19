В работе «Авито» случился сбой

В работе площадки объявлений «Авито» вечером 19 июня произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные Downdetector. За последний час поступило около 3,5 тыс. жалоб, за сутки — более 5,1 тыс. Сообщения о неполадках начали фиксироваться примерно с 16:15 мск. Пользователи жаловались на неработающее приложение, сбои в личном кабинете и проблемы с открытием объявлений. В пресс-службе «Авито» сообщили ТАСС, что компания работает над устранением неполадок.

В работе площадки объявлений «Авито» вечером 19 июня произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

За последний час поступило около 3,5 тыс. жалоб, за сутки — более 5,1 тыс. Сообщения о неполадках начали фиксироваться примерно с 16:15 мск.

Пользователи жаловались на неработающее приложение, сбои в личном кабинете и проблемы с открытием объявлений.

По данным Downdetector, 36,1% жалоб пришлось на iOS, 34,2% — на Android, 24,2% — на Windows.

В пресс-службе «Авито» сообщили ТАСС, что компания работает над устранением неполадок.

Фото: Downdetector.