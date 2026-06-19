В ОКБ в Рязани за неделю экстренную помощь оказали почти 400 пациентам
Так, за пять дней планово госпитализировали 460 человек. Экстренно приняли 397 рязанцев. Амбулаторно получил помощь 441 человек. Самые распространенные обращения: инсульт; инфаркт; черепно-мозговые травмы; аппендицит, язва, гастрит; переломы. Отмечается, что приемное отделение работает круглосуточно.
С 12 по 19 июня в приемное отделение рязанской ОКБ поступило 1298 человек. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.
Так, за пять дней планово госпитализировали 460 человек. Экстренно приняли 397 рязанцев. Амбулаторно получил помощь 441 человек.
Самые распространенные обращения:
- инсульт;
- инфаркт;
- черепно-мозговые травмы;
- аппендицит, язва, гастрит;
- переломы.
Отмечается, что приемное отделение работает круглосуточно.