В ОКБ в Рязани за неделю экстренную помощь оказали почти 400 пациентам

Так, за пять дней планово госпитализировали 460 человек. Экстренно приняли 397 рязанцев. Амбулаторно получил помощь 441 человек. Самые распространенные обращения: инсульт; инфаркт; черепно-мозговые травмы; аппендицит, язва, гастрит; переломы. Отмечается, что приемное отделение работает круглосуточно.

С 12 по 19 июня в приемное отделение рязанской ОКБ поступило 1298 человек. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Так, за пять дней планово госпитализировали 460 человек. Экстренно приняли 397 рязанцев. Амбулаторно получил помощь 441 человек.

Самые распространенные обращения:

инсульт;

инфаркт;

черепно-мозговые травмы;

аппендицит, язва, гастрит;

переломы.

Отмечается, что приемное отделение работает круглосуточно.