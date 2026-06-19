В ОКБ в Рязани планируют создать отделение гемодиализа

Глава региона встретился с главным трансплантологом страны Сергеем Готье. «Полтора года назад договорились вместе развивать трансплантологию в Рязанской области. Сегодня обсудили результаты этой работы. За это время серьёзно усилили донорскую службу, увеличили финансирование и продолжили подготовку специалистов», — отметил Павел Малков. Он уточнил, что в регионе продолжат развивать трансплантологическую службу. В планах — создать отделение гемодиализа в ОКБ, развивать нефрологическую службу, обновлять оборудование и повышать квалификацию специалистов.

В ОКБ в Рязани планируют создать отделение гемодиализа. Об этом 19 июня сообщил губернатор Павел Малков в своих соцсетях.

Глава региона встретился с главным трансплантологом страны Сергеем Готье.

«Полтора года назад договорились вместе развивать трансплантологию в Рязанской области. Сегодня обсудили результаты этой работы. За это время серьёзно усилили донорскую службу, увеличили финансирование и продолжили подготовку специалистов», — отметил Павел Малков.

Он добавил, что рязанские врачи постоянно учатся у лучших специалистов страны и берутся за всё более сложные операции. В прошлом году провели 29 трансплантаций почки — почти в два раза больше, чем в 2024 году. Впервые провели трансплантации печени и освоили пересадку сосудов.

«Для многих пациентов такая операция становится шансом на полноценную жизнь. Всё чаще за такой помощью к нашим врачам приезжают жители других регионов», — написал Павел Малков.

Он уточнил, что в регионе продолжат развивать трансплантологическую службу. В планах — создать отделение гемодиализа в ОКБ, развивать нефрологическую службу, обновлять оборудование и повышать квалификацию специалистов.

Фото: канал Павла Малкова в мессенджере «Макс».