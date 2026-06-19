В Новомичуринске управляющую компанию оштрафовали за нарушения

Госжилинспекция Рязанской области привлекла ООО «ЭКО-ТЕХ» к административной ответственности за нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами в Новомичуринске. Нарушения выявили в домах № 8 и № 1Д на улице Комсомольской во время контрольного мероприятия. В доме № 8 инспектор обнаружил следы залития с кровли и повреждения окрасочного покрытия стен в подъезде. В доме № 1Д в подвале были выявлены открытые ревизионные отверстия на трубопроводах водоотведения и сколы на чугунной трубе.

Госжилинспекция Рязанской области привлекла ООО «ЭКО-ТЕХ» к административной ответственности за нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами в Новомичуринске. Об этом сообщили в ведомстве.

Нарушения выявили в домах № 8 и № 1Д на улице Комсомольской во время контрольного мероприятия.

В доме № 8 инспектор обнаружил следы залития с кровли и повреждения окрасочного покрытия стен в подъезде. В доме № 1Д в подвале были выявлены открытые ревизионные отверстия на трубопроводах водоотведения и сколы на чугунной трубе.

По итогам рассмотрения дела ООО «ЭКО-ТЕХ» привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.