В Минобороны рассказали о ситуации в зоне СВО на 19 июня

Минобороны сообщило о взятии под контроль пяти населенных пунктов в ДНР и потерях ВСУ за неделю с 13 по 19 июня. Под контроль российских войск перешли Артема и Рай-Александровка (ДНР). За последние сутки также был взят населенный пункт Юрковка. Кроме того, подразделения группировки «Центр» сообщили об освобождении Нового Донбасса и Кутузовки в ДНР.

Минобороны сообщило о взятии под контроль пяти населенных пунктов в ДНР и потерях ВСУ за неделю с 13 по 19 июня.

Под контроль российских войск перешли Артема и Рай-Александровка (ДНР). За последние сутки также был взят населенный пункт Юрковка.

Кроме того, подразделения группировки «Центр» сообщили об освобождении Нового Донбасса и Кутузовки в ДНР.

В ведомстве заявили, что ВСУ за неделю потеряли свыше 11 тыс. военнослужащих, десятки единиц бронетехники, более 300 автомобилей и свыше 50 артиллерийских орудий.

Также средствами ПВО были сбиты 89 управляемых авиационных бомб, 5 реактивных снарядов HIMARS, 8 крылатых ракет и 3909 беспилотников самолетного типа.