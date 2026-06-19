В Кремле указали на приближающуюся катастрофу для ВСУ на фронте

18 июня украинские БПЛА атаковали Москву. Количество сбитых с начала суток дронов превысило 190. Отмечается, что атака стала самой массированной за два года. Журналисты задали вопрос Пескову, о чем говорит данный факт. «Киевский режим находится в очень трудном положении. Ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической для украинской стороны. Вот с чем это все связано», — ответил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев находится в трудном положении, ситуация на фронтах, по его словам, скоро станет совсем катастрофической. Об этом сообщило 19 июня РИА Новости.

18 июня украинские БПЛА атаковали Москву. Количество сбитых с начала суток дронов превысило 190. Отмечается, что атака стала самой массированной за два года. Журналисты задали вопрос Пескову, о чем говорит данный факт.

«Киевский режим находится в очень трудном положении. Ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической для украинской стороны. Вот с чем это все связано», — ответил представитель Кремля.