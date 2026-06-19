США призвали своих граждан не ездить в Россию из-за атак БПЛА
Госдеп США призвал американских граждан отказаться от поездок в Россию на фоне участившихся атак беспилотников. Соответствующее сообщение опубликовало Бюро консульских дел ведомства. России также присвоили четвертый, максимальный уровень опасности для путешествий. Гражданам США посоветовали в случае чрезвычайной ситуации следовать указаниям российских властей, при обнаружении беспилотника немедленно отойти на безопасное расстояние и при необходимости укрыться.
Госдеп США призвал американских граждан отказаться от поездок в Россию на фоне участившихся атак беспилотников. Соответствующее сообщение
России также присвоили четвертый, максимальный уровень опасности для путешествий.
Гражданам США посоветовали в случае чрезвычайной ситуации следовать указаниям российских властей, при обнаружении беспилотника немедленно отойти на безопасное расстояние и при необходимости укрыться.
Кроме того, американцев предупредили, что не следует приближаться к упавшим дронам, трогать их или фотографировать последствия атак. В ведомстве напомнили, что за съемку мест падения беспилотников в России может грозить административная или уголовная ответственность.