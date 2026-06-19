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Сбер и РязГМУ договорились о долгосрочном сотрудничестве
В преддверии Дня медицинского работника Рязанское отделение Сбербанка и Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова заключили соглашение о стратегическом партнёрстве. Документ подписали управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка Ирина Амирова и ректор РязГМУ Роман Калинин.

В преддверии Дня медицинского работника Рязанское отделение Сбербанка и Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова заключили соглашение о стратегическом партнёрстве. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Документ подписали управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка Ирина Амирова и ректор РязГМУ Роман Калинин.

Стороны сфокусируются на двух ключевых направлениях: укреплении эндаумент-фонда (целевого капитала) университета и цифровизации медицинского образования, науки и клинической практики. Партнёры объединят компетенции в сфере финансовых технологий, искусственного интеллекта и анализа больших данных, чтобы создавать современные ИТ-решения для здравоохранения региона.

Ирина Амирова, управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Сбер обладает уникальной экспертизой в сфере цифровых платформ и управления капиталом. Для нас большая честь применить эти знания в партнерстве с ведущим медицинским вузом региона. Совместно с РязГМУ мы планируем создать устойчивую модель финансирования научных исследований и внедрить современные ИТ-решения в образовательные программы.

Это позволит готовить врачей новой формации, владеющих навыками работы с технологиями искусственного интеллекта и большими данными. В канун Дня медицинского работника мы желаем всем врачам и студентам университета как можно больше поводов для гордости своим делом и душевных сил на эту благородную работу».

Роман Калинин, ректор РязГМУ:

«Подписание данного соглашения — важный шаг в развитии нашего университета. Укрепление эндаумент-фонда даст нам долгосрочные ресурсы для поддержки талантливой молодежи и исследовательских проектов. Партнерство со Сбером в сфере цифровизации выводит на качественно новый уровень внедрение технологий искусственного интеллекта в диагностику и персонализированную терапию. Мы благодарны Сберу за доверие и уверены, что наш совместный вклад в развитие медицины региона будет значимым».

Помимо исследовательских проектов, соглашение предусматривает запуск совместных образовательных курсов и организацию стажировок для учащихся РязГМУ в финтех- и медтех-подразделениях Сбера.