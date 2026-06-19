С начала года почти 3 тысячи рязанцев оштрафовали за парковку на газонах

С начала 2026 года в Рязани к административной ответственности за парковку на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках привлекли 2845 нарушителей. Общая сумма назначенных штрафов составила 3 млн 341 тысяч рублей. Из них 420 тысяч рублей взыскали с 42 юридических лиц.