С начала года почти 3 тысячи рязанцев оштрафовали за парковку на газонах
С начала 2026 года в Рязани к административной ответственности за парковку на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках привлекли 2845 нарушителей. Общая сумма назначенных штрафов составила 3 млн 341 тысяч рублей. Из них 420 тысяч рублей взыскали с 42 юридических лиц.
С начала 2026 года в Рязани к административной ответственности за парковку на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках привлекли 2845 нарушителей. Об этом сообщили в горадминистрации.
Общая сумма назначенных штрафов составила 3 млн 341 тысяч рублей. Из них 420 тысяч рублей взыскали с 42 юридических лиц.
Согласно закону Рязанской области «Об административных правонарушениях», за размещение транспорта на газонах, цветниках и других территориях с зелеными насаждениями гражданам грозит штраф от 1 до 3 тысяч рублей, юридическим лицам — от 10 до 30 тысяч рублей.
За повторное нарушение штраф для граждан составляет от 3 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.