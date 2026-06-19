Рязанец похитил электросамокат, пока его владелица рыбачила

В Рязанском районе полицейские раскрыли кражу электросамоката, который пропал с берега реки Прорва. В полицию обратилась 38-летняя жительница села Поляны. Она рассказала, что приехала с приятелем на рыбалку, а электросамокат оставила у дороги на краю берега. Спустя некоторое время транспортное средство исчезло. Во время розыска полицейские выяснили, что похожий самокат видели на окраине села. Вскоре оперативники установили подозреваемого. Им оказался 44-летний местный житель.

В Рязанском районе полицейские раскрыли кражу электросамоката, который пропал с берега реки Прорва. Об этом сообщили в УМВД по Рязанской области.

В полицию обратилась 38-летняя жительница села Поляны. Она рассказала, что приехала с приятелем на рыбалку, а электросамокат оставила у дороги на краю берега. Спустя некоторое время транспортное средство исчезло.

Во время розыска полицейские выяснили, что похожий самокат видели на окраине села. Вскоре оперативники установили подозреваемого. Им оказался 44-летний местный житель.

По версии следствия, мужчина заметил оставленный без присмотра электросамокат, а позже вернулся на автомобиле, погрузил его и увез домой. После этого он ездил на похищенном транспорте, пока его не задержали сотрудники полиции. Самокат изъяли и вернут владелице.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.