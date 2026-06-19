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Рязанцы провели более 16 часов без света
18 июня из-за повреждения кабельной линии 10кВ произошло отключение электроэнергии по улице Пирогова. Восстановить аварию удалось в 2:02 следующего дня. «Приносим извинения за доставленные неудобства. Благодарим за понимание и терпение», — говорится в сообщении.

Рязанцы провели более 16 часов без света. Об этом 19 июня сообщило АО РГРЭС.

18 июня из-за повреждения кабельной линии 10кВ произошло отключение электроэнергии по улице Пирогова. Восстановить аварию удалось в 2:02 следующего дня.

«Приносим извинения за доставленные неудобства. Благодарим за понимание и терпение», — говорится в сообщении.