Рязанцы провели более 16 часов без света

18 июня из-за повреждения кабельной линии 10кВ произошло отключение электроэнергии по улице Пирогова. Восстановить аварию удалось в 2:02 следующего дня. «Приносим извинения за доставленные неудобства. Благодарим за понимание и терпение», — говорится в сообщении.