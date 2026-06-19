Рязанцы пожаловались на аварийные деревья во дворе

По словам рязанцев, на придомовой территории расположены аварийные деревья. Авторы обращения отметили, что некоторые из них падают при сильном ветре. Жители сообщили, что просили вырубить аварийные деревья еще полтора года назад. В ответ они получили уведомление о том, что деревья будут спилены, однако работы до настоящего времени не проведены.

Рязанцы пожаловались на аварийные деревья во дворе на Московском шоссе № 53. Жалоба опубликована в соцсетях.

По словам рязанцев, на придомовой территории расположены аварийные деревья. Авторы обращения отметили, что некоторые из них падают при сильном ветре.

Жители сообщили, что просили вырубить аварийные деревья еще полтора года назад. В ответ они получили уведомление о том, что деревья будут спилены, однако работы до настоящего времени не проведены.

В администрации ответили на комментарий. Написали, что уточнят информацию и вернутся с ответом в течение недели.