Рязанцев предупредили о попытках вербовки спецслужбами

Жителей Рязанской области предупредили о рисках вербовки и призвали сообщать о подозрительных предложениях. Вербовочная деятельность иностранных спецслужб остается одной из основных угроз безопасности. За первые пять месяцев 2026 года в регионе возбудили 22 уголовных дела по преступлениям террористической направленности. О подобных случаях жителей региона просят сообщать по телефону доверия УФСБ России по Рязанской области: 8 (4912) 51-38-18.

Жителей Рязанской области предупредили о рисках вербовки и призвали сообщать о подозрительных предложениях. Об этом сообщили в опергруппе Рязанской области.

Вербовочная деятельность иностранных спецслужб остается одной из основных угроз безопасности. За первые пять месяцев 2026 года в регионе возбудили 22 уголовных дела по преступлениям террористической направленности.

«Если вас провоцируют на какие-то непонятные действия, не молчите», — подчеркнули в опергруппе.