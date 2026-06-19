Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 19
21°
Сбт, 20
20°
Вск, 21
20°
ЦБ USD 73.36 0.61 19/06
ЦБ EUR 85.03 0.69 19/06
Нал. USD 75.41 / 75.80 19/06 12:55
Нал. EUR 89.01 / 89.40 19/06 12:55
Новости
Итоги года New
Публикации
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
2 106
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
4 июня 14:57
13 472
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 15:09
2 073
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
4 119
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанцев предупредили о похолодании до июля
В Рязанской области ожидается длительный период прохладной и дождливой погоды. Об этом сообщили в НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина. По данным специалистов, циклоническая ложбина с выносом холодного воздуха из Арктики сохранится над Русской равниной как минимум до 5 июля. Эксперты подчеркнули, что дневная температура не поднимется выше +23°C. Осадки, по прогнозу, будут идти регулярно, но в основном небольшие. За две недели может выпасть около 25 мм дождей.

В Рязанской области ожидается длительный период прохладной и дождливой погоды. Об этом сообщили в НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина.

По данным специалистов, циклоническая ложбина с выносом холодного воздуха из Арктики сохранится над Русской равниной как минимум до 5 июля. Эксперты подчеркнули, что дневная температура не поднимется выше +23°C.

Осадки, по прогнозу, будут идти регулярно, но в основном небольшие. За две недели может выпасть около 25 мм дождей.

Небольшое потепление ожидается 21-22 июня. В эти дни воздух прогреется до +24°C, ночью — до +16°C.

Однако уже с 24 июня начнется новое похолодание. В четверг в регион выйдет активный циклон с Балтики, а к 27-28 июня температура опустится до +11°C ночью и не выше +18°C днем. После 30 июня станет немного теплее, однако дневные значения останутся ниже климатической нормы для июля — около +22°C…+23°C.

Фото: НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина.