Рязанцев предупредили о похолодании до июля

В Рязанской области ожидается длительный период прохладной и дождливой погоды. Об этом сообщили в НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина. По данным специалистов, циклоническая ложбина с выносом холодного воздуха из Арктики сохранится над Русской равниной как минимум до 5 июля. Эксперты подчеркнули, что дневная температура не поднимется выше +23°C. Осадки, по прогнозу, будут идти регулярно, но в основном небольшие. За две недели может выпасть около 25 мм дождей.

В Рязанской области ожидается длительный период прохладной и дождливой погоды. Об этом сообщили в НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина.

По данным специалистов, циклоническая ложбина с выносом холодного воздуха из Арктики сохранится над Русской равниной как минимум до 5 июля. Эксперты подчеркнули, что дневная температура не поднимется выше +23°C.

Осадки, по прогнозу, будут идти регулярно, но в основном небольшие. За две недели может выпасть около 25 мм дождей.

Небольшое потепление ожидается 21-22 июня. В эти дни воздух прогреется до +24°C, ночью — до +16°C.

Однако уже с 24 июня начнется новое похолодание. В четверг в регион выйдет активный циклон с Балтики, а к 27-28 июня температура опустится до +11°C ночью и не выше +18°C днем. После 30 июня станет немного теплее, однако дневные значения останутся ниже климатической нормы для июля — около +22°C…+23°C.

Фото: НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина.