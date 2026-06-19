Рязанцам рассказали о погоде 20 июня

Рязанцам рассказали о погоде 20 июня. Прогноз разместили на сайте регионального ЦГМС. В области ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха и ночью составит +8°С…+13°С, днем +19°С…+24°С. Ночью местами пройдет небольшой дождь, в отдельных районах возможны грозы. Днем также ожидаются кратковременные дожди и грозовая активность.