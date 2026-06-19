«Роснефть» сообщила об отсутствии ограничений на заправку на своих АЗС

На автозаправочных станциях «Роснефти» нет ограничений на заправку автомобилей. Об этом ТАСС заявил глава компании Игорь Сечин на годовом собрании акционеров. По его словам, компания поставляет на внутренний рынок почти все производимые нефтепродукты. «Практически на наших АЗС нет ограничений по заправке. Пожалуй, мы не приветствуем использование канистр, а баки заправляем нормальным образом», — отметил Сечин.

На автозаправочных станциях «Роснефти» нет ограничений на заправку автомобилей. Об этом ТАСС заявил глава компании Игорь Сечин на годовом собрании акционеров.

По его словам, компания поставляет на внутренний рынок почти все производимые нефтепродукты.

«Практически на наших АЗС нет ограничений по заправке. Пожалуй, мы не приветствуем использование канистр, а баки заправляем нормальным образом», — отметил Сечин.

Также глава «Роснефти» подчеркнул, что компания обеспечивает топливом социально значимые объекты, бюджетные учреждения, а также промышленные и сельскохозяйственные предприятия.