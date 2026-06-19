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Названа причина отключения света в Рязани на 33 улицах 18 июня
В РГРЭС пояснили, что авария произошла из-за технологического нарушения. По данным энергетиков, к отключению в 12:35 привело повреждение кабельной линии напряжением 6 кВ. В зоне аварии оказались 33 улицы. Как сообщили в городских электросетях, подача электроэнергии была восстановлена в 18:49.

Названа причина отключения света в Рязани на 33 улицах 18 июня. Информацию опубликовали городские электросети в соцсетях.

В РГРЭС пояснили, что авария произошла из-за технологического нарушения. По данным энергетиков, к отключению в 12:35 привело повреждение кабельной линии напряжением 6 кВ.

В зоне аварии оказались 33 улицы. В списке потребителей, оставшихся без электричества назвали улицы: Урицкого, Электрозаводская, Вознесенская, Ленина, Свободы, Щедрина, Горького, Радищева, Грибоедова, Есенина, Лермонтова, Фирсова, Подгорная, Скоморошинская, Лево-Лыбедская, Николодворянская, Садовая, Затинная, Фурманова, Новая, Маяковского, Циолковского, Полонского, 8 Марта, Попова, Радиозаводская, Совхозная, Лесопарковая, а также проезд Грибоедова, Машиностроительный проезд, Совхозный 1-й проезд, переулок Войкова и площадь 26 Бакинских комиссаров.

Как сообщили в городских электросетях, подача электроэнергии была восстановлена в 18:49.