Минюст расширил перечень иностранных агентов
Минюст России 19 июня расширил реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства. В перечень внесли проект «Сфера"*, бывшего координатора штаба Навального (организация признана экстремистской и запрещена в России) Ксению Фадееву*, журналиста Петра Рузавина* и художницу Екатерину Кузнецову*.
Минюст России 19 июня расширил реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В перечень внесли проект «Сфера"*, бывшего координатора штаба Навального (организация признана экстремистской и запрещена в России) Ксению Фадееву*, журналиста Петра Рузавина* и художницу Екатерину Кузнецову*.
*признаны иноагентами на территории РФ.