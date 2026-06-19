Минюст расширил перечень иностранных агентов

Минюст России 19 июня расширил реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства. В перечень внесли проект «Сфера"*, бывшего координатора штаба Навального (организация признана экстремистской и запрещена в России) Ксению Фадееву*, журналиста Петра Рузавина* и художницу Екатерину Кузнецову*.