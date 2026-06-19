Мэр Рязани назвал сроки сдачи детсада в ЖК «Метропарк»

В Рязани проверили ход строительства школы в микрорайоне Семчино, детского сада в ЖК «Метропарк» и расширения Московского шоссе. В детском саду в ЖК «Метропарк» завершается внутренняя отделка. По словам главы администрации, подрядчик планирует сдать объект осенью этого года. На строительной площадке школы в Семчине сейчас возводят внутренние перегородки, монтируют фасад и входные группы, прокладывают инженерные коммуникации, устанавливают окна. Одновременно ведутся отделочные работы внутри здания и подготовка территории для будущих спортивных площадок.

В Рязани проверили ход строительства школы в микрорайоне Семчино, детского сада в ЖК «Метропарк» и расширения Московского шоссе. Об этом сообщил мэр Борис Ясинский.

На строительной площадке школы в Семчине сейчас возводят внутренние перегородки, монтируют фасад и входные группы, прокладывают инженерные коммуникации, устанавливают окна. Одновременно ведутся отделочные работы внутри здания и подготовка территории для будущих спортивных площадок.

В детском саду в ЖК «Метропарк» завершается внутренняя отделка. По словам главы администрации, подрядчик планирует сдать объект осенью этого года.

Также Ясинский осмотрел работы по расширению Московского шоссе на участке от съезда у ТД «Барс» до улицы Вокзальной. Сейчас специалисты укрепляют насыпь под железной дорогой, переносят инженерные коммуникации, опоры связи и контактной сети. После этого начнут ремонтировать проезжую часть, строить тротуары и велодорожки, а также выполнять озеленение.

Как отметил мэр, вместе с представителями надзорных ведомств власти продолжат регулярно контролировать ход строительства объектов.

Фото: соцсети Бориса Ясинского.