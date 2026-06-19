Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 20-21 июня

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В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

На Рязанской ВДНХ пройдет фестиваль музыкального искусства «Ритмы».

На сцене областной филармонии покажут спектакль «Актриса». В главных ролях — Мария Аронова и Владимир Большов.

В музыкальном театре пройдут премьерные показы спектакля «Обыкновенное чудо», а во дворце молодежи состоится большой гала-концерт Международного фестиваля «Венец шансона».

В областном дворце культуры и искусства рязанцы смогут увидеть постановку «Людям, пережившим войну, посвящается…», а на ступенях филармонии со стороны Нижнего парка пройдет концерт цикла «Музыка и краски Нижнего парка» — «Мозаика гитарных стилей».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».