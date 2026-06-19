Из-за ДТП с фурами на трассе М-5 в сторону Рязани собралась пробка

По словам очевидцев, авария случилась около деревни Высокое Рыбновского округа. Судя по кадрам, возле светофора столкнулись две фуры, они получили механические повреждения. Согласно данным из «Яндекс Карт», пробка растянулась от деревни Высокое до села Срезнево. На месте заметили полицейских. Данных о пострадавших нет, подробности уточняются.

Из-за ДТП с фурами на трассе М-5 в сторону Рязани собралась пробка. Пост об этом опубликован в соцсетях.

По словам очевидцев, авария случилась около деревни Высокое Рыбновского округа. Судя по кадрам, возле светофора столкнулись две фуры, они получили механические повреждения.

Согласно данным из «Яндекс Карт», пробка растянулась от деревни Высокое до села Срезнево.

На месте заметили полицейских.

Данных о пострадавших нет, подробности уточняются.

Видео: соцсети.