Губернатор Павел Малков: Рязанское здравоохранение лежит на плечах настоящих профессионалов самого высокого уровня

Глава региона вручил награды представителям медицинских учреждений — медсестрам, фельдшерам, врачам, а также специалистам, которые содействуют развитию донорского движения.

Рязанское здравоохранение лежит на плечах настоящих профессионалов самого высокого уровня. Об этом сказал губернатор Павел Малков в ходе торжественной церемонии награждения государственными и региональными наградами, приуроченной к Дню медицинского работника.

Глава региона вручил награды представителям медицинских учреждений — медсестрам, фельдшерам, врачам, а также специалистам, которые содействуют развитию донорского движения.

Губернатор Павел Малков поздравил участников церемонии с предстоящим профессиональным праздником и с заслуженными наградами. Он отметил, что среди награжденных — выдающиеся люди, которые добились высоких результатов и двигают вперед медицинскую науку, спасают жизни, порой совершая невозможное.

«Быть медиком — это не просто профессия, а настоящее призвание. Это труд, который требует колоссальной выдержки, знаний и милосердия. Прошедший год подтвердил, что рязанское здравоохранение лежит на плечах настоящих профессионалов самого высокого уровня, — подчеркнул Павел Малков. — Здравоохранение остается моим личным приоритетом. Нужно, чтобы все жители региона получали квалифицированную и своевременную медицинскую помощь, а у медиков были достойные условия работы и возможности для профессионального роста».

По словам губернатора, система здравоохранения развивается: появляется новое высокотехнологичное оборудование, внедряются передовые методы лечения. Современные методики и технологии позволяют проводить сверхсложные операции, лечить заболевания, раннее считавшиеся неизлечимыми. Благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» активными темпами идет модернизация первичного звена здравоохранения, диспансеризация и профосмотры населения, профессиональная подготовка кадров, получает развитие система реабилитации, цифровизация отрасли.

В ходе церемонии лучшим представителям отрасли вручены почетные грамоты министерства здравоохранения РФ. Сотрудники Областной станции переливания крови, ОКБ удостоены медалей «За содействие донорскому движению». Благодарность министра здравоохранение Российской Федерации объявлена коллективам Рязанского медицинского колледжа и Городского клинического родильного дома № 2. В числе региональных наград — почетная грамота Губернатора, памятный знак Губернатора «Благодарность от Земли Рязанской», знаки «За усердие», «За благодеяние и милосердие».

В соответствии с Указом Президента РФ за большой вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения, многолетнюю добросовестную работу врачу-кардиологу ГБУ РО «Областная клиническая больница» Сергею Аксентьеву присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».