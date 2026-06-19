Губернатор Павел Малков: Проект «Театральный поезд» — уникальная возможность познакомиться со спектаклями ведущих театров разных регионов страны

Состав следует по маршруту южного направления Севастополь-Москва, в городах-остановках которого проходят двухдневные творческие фестивали. Всероссийский проект-путешествие приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей России и организован при поддержке Министерства культуры РФ, ОАО «РЖД» и Президентского фонда культурных инициатив

Губернатор Рязанской области Павел Малков сказал об этом в ходе торжественной встречи «Театрального поезда», который 18 июня прибыл в Рязань. Состав следует по маршруту южного направления Севастополь-Москва, в городах-остановках которого проходят двухдневные творческие фестивали. Всероссийский проект-путешествие приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей России и организован при поддержке Министерства культуры РФ, ОАО «РЖД» и Президентского фонда культурных инициатив

Торжественное мероприятие состоялось на железнодорожном вокзале «Рязань-1». Его участниками стали заместитель начальника Московской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Сергей Дмитров, министр культуры региона Екатерина Шуранова, председатель Рязанского регионального отделения Союза театральных деятелей России Константин Кириллов, руководители и сотрудники рязанских театров, студенты ссузов, жители города.

Губернатор подчеркнул, что благодаря масштабному проекту «Театральный поезд» у жителей есть уникальная возможность познакомиться со спектаклями ведущих театров разных регионов страны.

«Сегодня у нас яркое и интересное событие в культурной жизни: в Рязань приехал целый „Театральный поезд“, настоящий театральный праздник, — сказал он. — В Рязанской области очень любят театр, на каждой постановке всегда аншлаг. У нас активное региональное отделение Союза театральных деятелей, много премьер, регулярно пополняется копилка театральных наград».

Павел Малков обратил внимание на то, что театральная жизнь в регионе непрерывно развивается, появляются новые коллективы, в частности, в прошлом году открыт Театр балета, который уже неоднократно радовал жителей своими постановками.

В рамках встречи «Театрального поезда» Губернатор также пообщался с руководителями рязанских театров. Речь шла о развитии театральной инфраструктуры в регионе, о новых пространствах для творческой самореализации деятелей культуры. В частности, обсуждался проект по созданию в Рязани арт-квартала, где свои инициативы смогут реализовать как артисты, так и художники, фотографы. Состоялся обмен идеями по развитию масштабных профильных фестивалей и подготовке к празднованию юбилеев сразу трех региональных театров, которые пройдут в 2027 году — ТЮЗа, Театра драмы и Театра кукол.

В рамках Всероссийского культурно-просветительского проекта «Театральный поезд» в наш регион на два дня со своими спектаклями приехали коллективы из Республики Мордовия и Нижегородской области, после чего в Тамбов и Воронеж отправятся рязанские труппы. Все спектакли, которые будут показаны рязанцам, участвуют в программе «Пушкинская карта» нацпроекта «Семья».