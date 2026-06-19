Часть южных поездов до Рязани изменили своё расписание
Отмечается, что из-за закрытия участка Крымской железной дороги поменялся порядок отправления поездов «Таврия» из Крыма. Свое расписание изменили три поезда, следующие через станцию «Рязань-2»:
Часть южных поездов до Рязани изменили своё расписание. Об этом 18 июня сообщил Гранд Сервис Экспресс.
Отмечается, что из-за закрытия участка Крымской железной дороги поменялся порядок отправления поездов «Таврия» из Крыма.
Свое расписание изменили три поезда, следующие через станцию «Рязань-2»:
- № 179/180 Симферополь — Санкт-Петербург отправился со станции Владиславовка в 19:30;
- № 92 Севастополь — Москва отправится со станции Владиславовка в 19:55;
- № 28 Симферополь — Москва отправится со станции Владиславовка в 20:15.