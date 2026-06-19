Более шести тысяч рязанских медиков получили соцвыплату с начала года

С начала 2026 года на эти цели направили более 548 тысяч 740 рублей, а общий объём финансирования с момента запуска меры поддержки — с 1 января 2023 года — превысил 3 580 540 рублей. Размер ежемесячной выплаты зависит от трёх факторов: специальности работника, типа медицинского учреждения и численности жителей населённого пункта. Право на выплату имеют сотрудники первичного звена здравоохранения: врачи и средний медицинский персонал. В их число входят трудящиеся центральных, районных и участковых больниц, а также специалисты станций и отделений скорой помощи.

Более шести тысяч рязанских медиков получают специальную социальную выплату. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР.

С начала 2026 года на эти цели направили более 548 тысяч 740 рублей, а общий объём финансирования с момента запуска меры поддержки — с 1 января 2023 года — превысил 3 580 540 рублей.

Размер ежемесячной выплаты зависит от трёх факторов: специальности работника, типа медицинского учреждения и численности жителей населённого пункта.

Право на нее имеют сотрудники первичного звена здравоохранения: врачи и средний медицинский персонал. В их число входят трудящиеся центральных, районных и участковых больниц, а также специалисты станций и отделений скорой помощи.

Работники не должны подавать заявления, чтобы получить выплату: организации самостоятельно формируют электронный реестр сотрудников и направляют его в региональное отделение СФР. Деньги перечисляют в течение семи рабочих дней.