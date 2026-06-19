Арбитражный суд подтвердил законность штрафа для РГРЭС

РГРЭС в районе дома № 9Б на проезде Яблочкова проводили земляные работы. 10 февраля 2026 года сотрудник отдела мониторинга установил, что организация нарушила правила оборудования места производства земляных работ: отсутствовало сплошное ограждение по периметру; в ограждении имелись проемы; ночью не было аварийного освещения при проведении работ по ремонту электрического кабеля на тротуаре. Административная комиссия Октябрьского района назначила РГРЭС штраф 50 000 рублей (часть 4 статьи 6.12). Организация не согласилась с постановлением и обратилась в арбитражный суд. В итоге жалобу отклонили.

Арбитражный суд Рязанской области подтвердил законность штрафа для АО «РГРЭС» за отсутствие ограждения и освещения на месте проведения земляных работ. Об этом 19 июня сообщили в пресс-службе суда.

РГРЭС в районе дома № 9Б на проезде Яблочкова проводили земляные работы. 10 февраля 2026 года сотрудник отдела мониторинга установил, что организация нарушила правила оборудования места производства земляных работ:

отсутствовало сплошное ограждение по периметру;

в ограждении имелись проемы;

ночью не было аварийного освещения при проведении работ по ремонту электрического кабеля на тротуаре.

Административная комиссия Октябрьского района назначила РГРЭС штраф 50 000 рублей (часть 4 статьи 6.12). Организация не согласилась с постановлением и обратилась в арбитражный суд.

В итоге жалобу отклонили, указав на «пренебрежительное отношение» АО «РГРЭС» к исполнению обязанностей и отсутствие доказательств того, что нарушение вызвано непреодолимыми обстоятельствами.

Решение не вступило в законную силу.