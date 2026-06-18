Жителя Рыбновского района заподозрили в хищении 350 тысяч рублей по соцконтракту

В Рыбновском районе возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя. Его подозревают в мошенничестве при получении социальных выплат в крупном размере, сообщили в СУ СК России по Рязанской области. По версии следствия, в августе 2024 года мужчина подал заявление на оформление социального контракта для ведения предпринимательской деятельности. При этом он указал недостоверные сведения о доходах своей семьи. На основании представленных документов заявление одобрили, после чего на счет заявителя перечислили 350 тысяч рублей.

В Рыбновском районе возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя. Его подозревают в мошенничестве при получении социальных выплат в крупном размере, сообщили в СУ СК России по Рязанской области.

По версии следствия, в августе 2024 года мужчина подал заявление на оформление социального контракта для ведения предпринимательской деятельности. При этом он указал недостоверные сведения о доходах своей семьи.

На основании представленных документов заявление одобрили, после чего на счет заявителя перечислили 350 тысяч рублей. По данным следствия, полученные средства мужчина потратил на личные нужды.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.