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Жителя Кораблинского района будут судить за хранение 168 граммов каннабиса
В Кораблинском районе перед судом предстанет 22-летний местный житель, которого обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ). По версии следствия, летом 2025 года молодой человек обнаружил на открытом участке местности кусты дикорастущей конопли. Он собрал часть растения для личного употребления. Общая масса каннабиса превысила 168 граммов.

В Кораблинском районе перед судом предстанет 22-летний местный житель, которого обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Рязанской области.

По версии следствия, летом 2025 года молодой человек обнаружил на открытом участке местности кусты дикорастущей конопли. Он собрал часть растения для личного употребления. Общая масса каннабиса превысила 168 граммов.

Сотрудники полиции пресекли противоправную деятельность и изъяли наркотическое средство.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в Кораблинский районный суд. Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.