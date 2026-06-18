Жителей Рязанской области предупредили о непогоде
По данным ведомства, в ближайший час на территории Рязанской области местами ожидается кратковременный ливневый дождь, гроза. В отдельных районах прогнозируют град, усиление ветра порывами 12-17 м/с. Непогода сохранится до конца суток 18 июня.
Жителей Рязанской области предупредили о непогоде. Метеопредупреждение разместила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, в ближайший час на территории Рязанской области местами ожидается кратковременный ливневый дождь, гроза. В отдельных районах прогнозируют град, усиление ветра порывами 12-17 м/с.
Непогода сохранится до конца суток 18 июня.