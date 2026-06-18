Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды
До 17:00 18 июня холодной воды не будет по адресам: Весенняя, дома № 22, 24, 24 корпус 1; Интернациональная, дом № 2 корпус 2; Качевские Дворики, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6; поселок Качево, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6а, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 20, 22, 23, 24, 24 корпус 1, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 33а, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56; поселок Мордасово, дома № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 58 корпус 1, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65а, 66, 66 корпус 1, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76; Поселковая, дом № 3; Предзаводская, дом № 1а.
Рязанцев предупредили об отключении холодной воды. Об этом сообщили в Водоканале.
До 17:00 18 июня холодной воды не будет по адресам:
- Весенняя, дома № 22, 24, 24 корпус 1;
- Интернациональная, дом № 2 корпус 2;
- Качевские Дворики, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6;
- поселок Качево, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6а, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 20, 22, 23, 24, 24 корпус 1, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 33а, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56;
- поселок Мордасово, дома № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 58 корпус 1, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65а, 66, 66 корпус 1, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76;
- Поселковая, дом № 3;
- Предзаводская, дом № 1а.