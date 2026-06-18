ВС РФ нанесли групповой удар возмездия по объектам ТЭК Украины
Групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными БПЛА большой дальности нанесли ночью в ответ на террористические атаки Украины. В результате поражены склад ГСМ в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино в Полтавской области.
ВС РФ нанесли групповой удар возмездия по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщили 18 июня в Минобороны.
Групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными БПЛА большой дальности нанесли ночью в ответ на террористические атаки Украины.
В результате поражены склад ГСМ в населенном пункте Борисполь-2 в Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино в Полтавской области.