ВС РФ нанесли групповой удар возмездия по объектам ТЭК Украины

Групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными БПЛА большой дальности нанесли ночью в ответ на террористические атаки Украины. В результате поражены склад ГСМ в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино в Полтавской области.