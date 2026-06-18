В Шацке мужчина ударил жену кастрюлей и пригрозил ее убить

В Шацке полицейские задержали 52-летнего местного жителя, подозреваемого в угрозе убийством своей супруге. По предварительным данным, супруги вместе распивали спиртное. Во время застолья женщина упрекнула мужа в том, что он не занимается домашними делами. В ответ мужчина схватил стоявшую рядом пустую кастрюлю без крышки, начал угрожать жене, а затем ударил ее по голове. Прибывшие на место участковые задержали подозреваемого. Кастрюлю, которой он нанес удар, изъяли.

В Шацке полицейские задержали 52-летнего местного жителя, подозреваемого в угрозе убийством своей супруге. Об этом сообщили в УМВД по Рязанской области.

В полицию обратилась 62-летняя женщина. Она рассказала, что во время ссоры нетрезвый муж ударил ее кастрюлей по голове и пригрозил убить. После этого она выбежала на улицу и вызвала полицейских.

По предварительным данным, супруги вместе распивали спиртное. Во время застолья женщина упрекнула мужа в том, что он не занимается домашними делами. В ответ мужчина схватил стоявшую рядом пустую кастрюлю без крышки, начал угрожать жене, а затем ударил ее по голове.

Прибывшие на место участковые задержали подозреваемого. Кастрюлю, которой он нанес удар, изъяли.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством» (119 УК РФ). Ему грозит до двух лет лишения свободы.