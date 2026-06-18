В Рыбновском округе нашли проблемы с тепловыми приборами, УК исправит ситуацию

Прокуратура Рыбновского района выявила нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Известно, что в нескольких многоквартирных домах Рыбного и района истекли сроки эксплуатации общедомовых приборов учета тепловой энергии. Управляющие компании не предприняли необходимых мер для проведения поверки и обеспечения исправного функционирования этих приборов, тем самым нарушив законодательство. В связи с выявленными нарушениями руководителям организаций внесены представления.