В Рязанском кремле нашли редкую монету времен князя Олега

Археологи сделали первую значимую находку нового сезона раскопок в Рязанском кремле. На Введенском раскопе обнаружили монету конца XIV — начала XV века с характерной рязанской тамгой. Монету нашли в культурном слое конца XIV — начала XV века. В период правления князя Олега Ивановича денежные знаки, находившиеся в обращении в Рязанском княжестве, надчеканивали особым знаком — тамгой, напоминающей звериную мордочку или человеческое лицо. Из-за этого в народе такие монеты называли «мордками».

Археологи сделали первую значимую находку нового сезона раскопок в Рязанском кремле. На Введенском раскопе обнаружили монету конца XIV — начала XV века с характерной рязанской тамгой. Об этом сообщили в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике.

Монету нашли в культурном слое конца XIV — начала XV века. В период правления князя Олега Ивановича денежные знаки, находившиеся в обращении в Рязанском княжестве, надчеканивали особым знаком — тамгой, напоминающей звериную мордочку или человеческое лицо. Из-за этого в народе такие монеты называли «мордками».

По словам специалистов, характерная тамга хорошо различима и на найденной монете. Теперь ее предстоит детально изучить нумизматам.

Раскопки в Рязанском кремле стартовали 15 июня. Их проводит Переяславль-Рязанская археологическая экспедиция, в состав которой входят сотрудники музея-заповедника, специалисты Института археологии РАН, студенты РГУ имени С. А. Есенина и волонтеры.

Фото: Рязанский исторический музей.