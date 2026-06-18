В Рязанской области усилили режим безопасности
«Сегодня в областном центре усилен режим безопасности в связи с учебными мероприятиями. Никаких происшествий не зафиксировано», — указано в публикации. Рязанцев призвали сохранять спокойствие.
В Рязанской области усилили режим безопасности. Об этом сообщили 18 июня в региональной опергруппе.
«Сегодня в областном центре усилен режим безопасности в связи с учебными мероприятиями. Никаких происшествий не зафиксировано», — указано в публикации.
Рязанцев призвали сохранять спокойствие.