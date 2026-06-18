В Рязанской области простились с погибшим в зоне спецоперации

Денис Сердюк погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО 20 мая 2026 года. Ему было 42 года. «Пришли проститься его близкие и друзья… Соболезнования и бесконечная благодарность родителям и близким», — заключили в посте.

В селе Поляны Рязанского округа простились с Денисом Сердюком, погибшим в зоне спецоперации. Об этом сообщили в администрации поселения.

Денис Сердюк погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО 20 мая 2026 года. Ему было 42 года.

«Пришли проститься его близкие и друзья… Соболезнования и бесконечная благодарность родителям и близким», — заключили в посте.

Фото и видео: группа администрации Полянского сельского поселения в «ВК»