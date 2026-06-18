В Рязанской области осудили продавца поддельной одежды известных брендов

Установлено, что в декабре 2025 года продавец купил у неустановленных лиц товары, содержащие незаконное воспроизведение товарных знаков. Мужчина без разрешения правообладателей разместил спортивную одежду известного бренда в магазине и продавал ее под видом оригинальной продукции. Противоправную деятельность пресекли полицейские. Всего изъяли 220 единиц контрафактной одежды. Продавца обвинили по части 1 статьи 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака). Суд оштрафовал виновного на 120 тысяч рублей.