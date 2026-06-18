В Рязанской области оформили более 15 тысяч карантинных сертификатов

С начала 2026 года управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям оформило в Рязанской области 1 170 фитосанитарных сертификатов и 15 340 карантинных сертификатов. В 95 случаях заявителям отказали в оформлении документов. Основной причиной стало предоставление недостоверных сведений в заявлениях и приложенных документах.

С начала 2026 года управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям оформило в Рязанской области 1 170 фитосанитарных сертификатов и 15 340 карантинных сертификатов. Об этом сообщили в ведомстве.

В 95 случаях заявителям отказали в оформлении документов. Основной причиной стало предоставление недостоверных сведений в заявлениях и приложенных документах.

В Россельхознадзоре рекомендовали внимательно проверять всю информацию перед подачей документов, чтобы избежать отказов и сократить сроки оформления.

Подать заявление на получение документов могут юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица и их представители. Сделать это можно через платформу «Мой экспорт» («Одно окно») или портал «Госуслуги».