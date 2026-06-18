В Рязанской области к ответственности привлекли компанию за плохие дороги

Прокуратура Шацкого района провела проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Установлено, что состояние дорожного покрытия на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» — обход города Шацка не соответствует установленным нормативам. Наличие множества выбоин представляет угрозу для безопасности участников дорожного движения и может привести к дорожно-транспортным происшествиям. Ответственность за содержание данного участка возложена на ООО «СтройКапиталлГрупп». В связи с выявленными нарушениями директору организации было внесено представление. Также, по постановлению прокурора, юридическое лицо привлекли к административной ответственности и подвергнуто штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Прокуратура Шацкого района провела проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Установлено, что состояние дорожного покрытия на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» — обход города Шацка не соответствует установленным нормативам. Наличие множества выбоин представляет угрозу для безопасности участников дорожного движения и может привести к дорожно-транспортным происшествиям.

Ответственность за содержание данного участка возложена на ООО «СтройКапиталлГрупп». В связи с выявленными нарушениями директору организации было внесено представление. Также, по постановлению прокурора, юридическое лицо привлекли к административной ответственности и подвергнуто штрафу в размере 100 тысяч рублей.