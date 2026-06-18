В Рязанской области до смерти избили мужчину, тело вывезли и подожгли в машине

Установлено, что в декабре 2024 года осужденная совместно с знакомым избила потерпевшего в результате конфликта, вызванного личной неприязнью. В ходе нападения они нанесли мужчине множественные удары ногами и другими предметами, отчего он скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, фигуранты переместили тело в автомобиль, вывезли его на безлюдный участок дороги и подожгли машину. Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима и ограничением свободы на срок 1 год.

Рязанский облсуд вынес приговор 39-летней жительнице Тамбовской области, признанной виновной в убийстве, совершенном группой лиц. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Вердикт вынесен на основании решения коллегии присяжных заседателей.

Установлено, что в декабре 2024 года осужденная совместно с знакомым избила потерпевшего в результате конфликта, вызванного личной неприязнью. В ходе нападения они нанесли мужчине множественные удары ногами и другими предметами, отчего он скончался на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, фигуранты переместили тело в автомобиль, вывезли его на безлюдный участок дороги и подожгли машину.

Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима и ограничением свободы на срок 1 год.