В Рязани завершат модернизацию канализационного коллектора до конца 2026 года

В конце марта в Рязани начались капремонты участков магистрального трубопровода по улицам Садовая и Попова, а также самотечного канализационного коллектора в районе Московского шоссе. Работы также проводятся в Сасове и Скопине: в Сасове капитально ремонтируют участок самотечной канализации на проспекте Свободы, а в Скопине — водопроводную сеть в Автозаводском микрорайоне на улице Высоковольтной. Срок окончания работ по договорам установлен до конца 2026 года. Финансирование ремонта осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов.

В Рязани продолжаются работы по капитальному ремонту объектов ЖКХ. Об этом пишет министерство ТЭК и ЖКХ по региону.

В конце марта в Рязани начались капремонты участков магистрального трубопровода по улицам Садовая и Попова, а также самотечного канализационного коллектора в районе Московского шоссе. Работы также проводятся в Сасове и Скопине: в Сасове капитально ремонтируют участок самотечной канализации на проспекте Свободы от д. 28 до д. 21, а в Скопине — водопроводную сеть в Автозаводском микрорайоне на улице Высоковольтной.

Срок окончания работ по договорам установлен до конца 2026 года. Финансирование ремонта осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов.