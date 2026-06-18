В Рязани оценили качество ремонта двора на улице Керамзавода

В Рязани комиссия проверила состояние дороги во дворе дома № 35 по улице Керамзавода, который отремонтировали в 2025 году. По итогам проверки комиссия отметила, что дорожное покрытие находится в хорошем состоянии. По словам жителей, после ремонта они опасались, что на отдельных участках будет скапливаться вода, однако эти опасения не подтвердились.

В Рязани комиссия проверила состояние дороги во дворе дома № 35 по улице Керамзавода, который отремонтировали в 2025 году. Об этом сообщили в городской администрации.

В осмотре приняли участие представители администрации, жители дома и подрядной организации.

По итогам проверки комиссия отметила, что дорожное покрытие находится в хорошем состоянии. По словам жителей, после ремонта они опасались, что на отдельных участках будет скапливаться вода, однако эти опасения не подтвердились.

В администрации подчеркнули, что подрядчик выполнил работы качественно.