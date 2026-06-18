В Рязани частично восстановили электроснабжение после аварии

В Рязани восстановили подачу электроэнергии на улицах, где ранее произошло отключение из-за повреждения кабельной линии 6 кВ. Аварийное отключение произошло в 12:47. Без света временно остались жители улиц Введенской, Полевой, 2-го, 4-го, 5-го и 7-го Полевых переулков, а также улиц Халтурина, Семашко, Гагарина, 1-го проезда Гагарина, Спортивной (Голенчино), Пушкина, Шевченко и Братиславской. По данным предприятия, в 15:20 электроснабжение восстановили в полном объеме.

В Рязани восстановили подачу электроэнергии на улицах, где ранее произошло отключение из-за повреждения кабельной линии 6 кВ. Об этом сообщили в РГРЭС.

Аварийное отключение произошло в 12:47. Без света временно остались жители улиц Введенской, Полевой, 2-го, 4-го, 5-го и 7-го Полевых переулков, а также улиц Халтурина, Семашко, Гагарина, 1-го проезда Гагарина, Спортивной (Голенчино), Пушкина, Шевченко и Братиславской.

По данным предприятия, в 15:20 электроснабжение восстановили в полном объеме.

По вопросам электроснабжения можно обращаться по телефону 55-01-12.