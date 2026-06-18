В России появится профессия «Писатель» с 1 сентября

С 1 сентября вступит в силу профессиональный стандарт для писателей, сообщает РИА Новости со ссылкой на отраслевой доклад Минцифры России «Книжный рынок России». В своем интервью в июле прошлого года президент Российского книжного союза Сергей Степашин отметил отсутствие официально признанной профессии писателя в стране и предложил ее закрепить законодательно. Утверждение профессионального стандарта стало важным шагом в поддержке литературного процесса в России. Доклад подчеркивает, что новый стандарт поможет установить четкие требования и критерии для специалистов в области литературы, что, в свою очередь, будет способствовать развитию книжного рынка и повышению качества литературных произведений.

С 1 сентября 2026 года вступит в силу профессиональный стандарт для писателей, сообщает РИА Новости со ссылкой на отраслевой доклад Минцифры России «Книжный рынок России».

В своем интервью в июле прошлого года президент Российского книжного союза Сергей Степашин отметил отсутствие официально признанной профессии писателя в стране и предложил ее закрепить законодательно. Утверждение профессионального стандарта стало важным шагом в поддержке литературного процесса в России.

Доклад подчеркивает, что новый стандарт поможет установить четкие требования и критерии для специалистов в области литературы, что, в свою очередь, будет способствовать развитию книжного рынка и повышению качества литературных произведений.