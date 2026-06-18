В Подмосковье разбился легкомоторный самолет, двое погибли
Инцидент произошел в Сергиево-Посадском городском округе. Отмечается, что после падения легкомоторный самолет горел. По данным канала, погибли пилот и владелец воздушного судна. Уточняется, что обстоятельства трагедии выясняются.
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет, двое погибли. Об этом 17 июня сообщили в Telegram-канале «112».
Инцидент произошел в Сергиево-Посадском городском округе. Отмечается, что после падения легкомоторный самолет горел.
По данным канала, погибли пилот и владелец воздушного судна.
Уточняется, что обстоятельства трагедии выясняются.
Фото: ГУ МЧС России по Московской области.