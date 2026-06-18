В Госдуме призвали усилить наступление в зоне СВО на фоне атак ВСУ на Москву

Генерал-лейтенант Виктор Соболев, член комитета Госдумы по обороне, заявил о необходимости перехода к интенсификации наступательных операций в зоне СВО с целью выхода на западные границы Украины. Такой шаг, по его мнению, поможет обезопасить российские энергетические объекты от ударов со стороны ВСУ. Соболев подчеркнул, что для защиты энергетической инфраструктуры России необходимо усилить охрану и оборону с воздуха. Он отметил, что меры уже принимаются, но для предотвращения дальнейших атак требуется как можно скорее достичь целей СВО. Депутат добавил, что переход к наступательным операциям с решительными целями может стать возможным уже в этом году, если будут приняты необходимые военно-политические меры.

Генерал-лейтенант Виктор Соболев, член комитета Госдумы по обороне, заявил о необходимости перехода к интенсификации наступательных операций в зоне специальной военной операции (СВО) с целью выхода на западные границы Украины. Об этом пишет «Газета. ру».

Такой шаг, по его мнению, поможет обезопасить российские энергетические объекты от ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Соболев подчеркнул, что для защиты энергетической инфраструктуры России необходимо усилить охрану и оборону с воздуха. Он отметил, что меры уже принимаются, но для предотвращения дальнейших атак требуется как можно скорее достичь целей СВО. Депутат добавил, что переход к наступательным операциям с решительными целями может стать возможным уже в этом году, если будут приняты необходимые военно-политические меры.

Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытках атаки на Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне несколькими вражескими беспилотниками и отметил, что принимаются меры по ликвидации последствий.