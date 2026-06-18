Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 18
18°
Птн, 19
22°
Сбт, 20
21°
ЦБ USD 73.36 0.61 19/06
ЦБ EUR 85.03 0.69 19/06
Нал. USD 75.21 / 75.75 18/06 18:15
Нал. EUR 89.26 / 89.97 18/06 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
2 033
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
4 июня 14:57
13 395
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 15:09
2 009
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
4 025
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Госдуме призвали усилить наступление в зоне СВО на фоне атак ВСУ на Москву
Генерал-лейтенант Виктор Соболев, член комитета Госдумы по обороне, заявил о необходимости перехода к интенсификации наступательных операций в зоне СВО с целью выхода на западные границы Украины. Такой шаг, по его мнению, поможет обезопасить российские энергетические объекты от ударов со стороны ВСУ. Соболев подчеркнул, что для защиты энергетической инфраструктуры России необходимо усилить охрану и оборону с воздуха. Он отметил, что меры уже принимаются, но для предотвращения дальнейших атак требуется как можно скорее достичь целей СВО. Депутат добавил, что переход к наступательным операциям с решительными целями может стать возможным уже в этом году, если будут приняты необходимые военно-политические меры.

Генерал-лейтенант Виктор Соболев, член комитета Госдумы по обороне, заявил о необходимости перехода к интенсификации наступательных операций в зоне специальной военной операции (СВО) с целью выхода на западные границы Украины. Об этом пишет «Газета. ру».

Такой шаг, по его мнению, поможет обезопасить российские энергетические объекты от ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Соболев подчеркнул, что для защиты энергетической инфраструктуры России необходимо усилить охрану и оборону с воздуха. Он отметил, что меры уже принимаются, но для предотвращения дальнейших атак требуется как можно скорее достичь целей СВО. Депутат добавил, что переход к наступательным операциям с решительными целями может стать возможным уже в этом году, если будут приняты необходимые военно-политические меры.

Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытках атаки на Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне несколькими вражескими беспилотниками и отметил, что принимаются меры по ликвидации последствий.