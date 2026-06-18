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В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за консультацию психолога
Депутаты Госдумы предложили законопроект, который позволит гражданам получать социальный налоговый вычет за консультации психолога, предоставленные не только медицинскими организациями. Об этом пишет РИА Новости. Авторы инициативы отметили, что действующее законодательство не учитывает реальную практику, когда многие граждане обращаются за психологической поддержкой к консультантам, работающим вне медицинских учреждений. Это создает правовой пробел: услуги квалифицированных психологов-консультантов, которые оказываются вне медицинских организаций, не подлежат налоговому вычету, в отличие от услуг медицинских психологов.

Депутаты Госдумы предложили законопроект, который позволит гражданам получать социальный налоговый вычет за консультации психолога, предоставленные не только медицинскими организациями. Об этом пишет РИА Новости.

Авторы инициативы отметили, что действующее законодательство не учитывает реальную практику, когда многие граждане обращаются за психологической поддержкой к консультантам, работающим вне медицинских учреждений. Это создает правовой пробел: услуги квалифицированных психологов-консультантов, которые оказываются вне медицинских организаций, не подлежат налоговому вычету, в отличие от услуг медицинских психологов.

Депутаты уверены, что принятие данного законопроекта повысит доступность консультационных услуг для граждан, которые оплачивают их самостоятельно, а также поддержит развитие легального рынка психологических услуг в стране.