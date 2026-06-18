В 20 муниципалитетах Рязанской области ввели особый противопожарный режим

В Рязанской области в 20 муниципальных образованиях ввели особый противопожарный режим. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Ограничения действуют в Ермишинском, Захаровском, Рязанском, Сасовском, Кадомском, Милославском, Михайловском, Александро-Невском, Пронском, Путятинском, Рыбновском, Сараевском, Спасском, Ухоловском, Чучковском, Шацком, Кораблинском, Старожиловском, Пителинском муниципальных округах, а также в Рязани.

В Рязанской области в 20 муниципальных образованиях ввели особый противопожарный режим. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Ограничения действуют в Ермишинском, Захаровском, Рязанском, Сасовском, Кадомском, Милославском, Михайловском, Александро-Невском, Пронском, Путятинском, Рыбновском, Сараевском, Спасском, Ухоловском, Чучковском, Шацком, Кораблинском, Старожиловском, Пителинском муниципальных округах, а также в Рязани.

На период действия режима запрещено разводить костры, сжигать мусор, траву, листву и другие отходы, а также выжигать сухую растительность, стерню и пожнивные остатки. Кроме того, местные администрации могут вводить дополнительные ограничения.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены повышенные штрафы: для граждан — до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 60 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — до 80 тысяч рублей, для юридических лиц — до 800 тысяч рублей.