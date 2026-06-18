SuperJob: 80% рязанцев справляются со всеми запланированными делами на работе

Однако 12% опрошенных не успевают из-за постоянных отвлечений и новых срочных задач. Ещё 8% затруднились с ответом. Женщины чаще мужчин завершают все дела. Среди рязанцев с средним образованием 83% успевают, а с высшим — 80%. Наиболее продуктивные работники — те, кто зарабатывает от 100 до 150 тысяч рублей: среди них 88% успевают выполнить все задачи. Наиболее собранными оказались PR-менеджеры, системные администраторы и медицинские сестры — по 91% из них успевают выполнить все задачи. Высокие результаты также у администраторов, экономистов и продавцов. А вот аналитики, дизайнеры и инженеры реже справляются с рабочими делами.

Большинство работающих рязанцев успевают выполнить все свои задачи за день. Согласно исследованию SuperJob, 80% рязанцев справляются с запланированными делами.

Однако 12% опрошенных не успевают из-за постоянных отвлечений и новых срочных задач. Ещё 8% затруднились с ответом.

Женщины чаще мужчин завершают все дела. Среди рязанцев с средним образованием 83% успевают, а с высшим — 80%. Наиболее продуктивные работники — те, кто зарабатывает от 100 до 150 тысяч рублей: среди них 88% успевают выполнить все задачи.

Наиболее собранными оказались PR-менеджеры, системные администраторы и медицинские сестры — по 91% из них успевают выполнить все задачи. Высокие результаты также у администраторов, экономистов и продавцов. А вот аналитики, дизайнеры и инженеры реже справляются с рабочими делами.