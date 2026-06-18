Суд взыскал с жителя Шацка больше двух миллионов за незаконный оборот алкоголя

Шацкий райсуд вынес приговор 54-летнему местному жителю, который обвинялся в незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции и хранении спирта без лицензии. Об этом сообщили на сайте региональной прокуратуры. По версии следствия, в декабре 2025 года мужчина приобрел немаркированный алкоголь с намерением его продать, храня его на территории своего дома. Общая стоимость контрафактной продукции составила более 100 тысяч рублей. Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил осужденному штраф в размере 2 миллионов 50 тысяч рублей.

Шацкий райсуд вынес приговор 54-летнему местному жителю, который обвинялся в незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции и хранении спирта без лицензии. Об этом сообщили на сайте региональной прокуратуры.

По версии следствия, в декабре 2025 года мужчина приобрел немаркированный алкоголь с намерением его продать, храня его на территории своего дома. Общая стоимость контрафактной продукции составила более 100 тысяч рублей.

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил осужденному штраф в размере 2 миллионов 50 тысяч рублей.